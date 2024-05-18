Харри вышел в финал турнира в Риме

Чилийский теннисист Николас Харри одержал победу в полуфинале турнира в Риме. В трех сетах он обыграл американца Томми Пола — 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 47 минут. 24-летний чилиец 13 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 6).

В финале Харри встретится с немцем Александром Зверевым.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Николас Харри (Чили, 21) — Томми Пол (США, 14) — 6:3, 6:7 (3:7), 6:3