Харри вышел в третий круг турнира в Лос-Кабосе

Чилийский теннисист Николас Харри во втором круге турнира в Лос-Кабосе обыграл Гейса Брауэра со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. На счету 27-летнего чилийца 8 эйсов, 5 двойных ошибок и реализованных брейк-пойнт из 3. В третьем круге Харри встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Джон Изнер (США). Лос-Кабос (Мексика) Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo Призовой фонд 852 480 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Николас Харри (Чили, 6, WC) — Гейс Брауэр (Нидерланды) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4