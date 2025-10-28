Медведев вышел во второй круг «мастерса» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Хауме Муньяра в первом круге «мастерса» в Париже — 6:1, 6:3. Матч продлился 1 час 10 минут. Медведев 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Муньяра 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. Во втором круге турнира в столице Франции 29-летний Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Даниил Медведев (Россия, 11) — Хауме Мунар (Испания) — 6:1, 6:3

fonkom Всё верно. 2021 - проигрыш в финале. 2020 - титул, в финале обыграл Зверева. 28.10.2025

рustot Бублик такого Медведева снова бы съел, жаль что по сетке не будет из матч 28.10.2025

Zohr Vad в 2021 был в финале(Новак взял титул на 1:2 по сетам) 28.10.2025

Zohr Vad это не так 28.10.2025

рustot Как только лизатели зада Медведева порадуются - он сливает нонеймам. Ждём-с 28.10.2025

fonkom Ну, я же просто забыл скобочки поставить)) 28.10.2025

fonkom Много раз писал, и ещё раз напишу. Ты - ДУРАК. Ты даже не можешь правильно интерпретировать то, что где-то прочитал. Медведев выиграл ТИТУЛ в Париже в 2020ом году. 28.10.2025

Zohr Vad Пока, без лишних слов - Молодец!!! 28.10.2025

Кот-матрос То, что выносят в 1-м круге, ни о чём не говорит, в смысле турнирной перспективы. Лучше будем любоваться теннисом в следующих матчах, и желательно без перенапряжения нервной системы. :smirk: 28.10.2025

ArtTim Попрощаемся с Даней ,с Григором, на выход. 28.10.2025

А Х Жаль, что с Гришей на такой ранней стадии игра. 28.10.2025

_Mike N_ Даня - пятый раз на Мастерсе в Париже и только сейчас выиграл первый матч !:laughing: 28.10.2025

_Mike N_ Гриша поставит раком идиото из Монако ! 28.10.2025

инок Даня закрыл еще одного обидчика этого года. Приятно это видеть.)) 28.10.2025

fonkom Ну наши просто три зверя! Всех выносят) Пора смотреть сетку, анализировать, в каком составе будет российский финал в Париже! 28.10.2025

инок Сегодня Даня был очень хорош, по игре практически не к чему придраться! 28.10.2025

Николай Шибаев Да,разминочка и второй круг с болгарином,большое предвкушение! 28.10.2025

За спорт! Хорошо. 28.10.2025

Кот-матрос Жауме 28.10.2025

Кот-матрос Лёгкая разминка получилась. Дальше очень интересно будет с выздоровевшим Гришей.:slight_smile: 28.10.2025

Sinaron В этом году Дане удаётся довольно легко обыгрывать Миноров и Мунаров ) 28.10.2025

инок Даню с победой. Удачи ему и в следующем круге. Он молодец! 28.10.2025