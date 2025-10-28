Видео
28 октября, 18:08

Медведев вышел во второй круг «мастерса» в Париже

Сергей Ярошенко
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Хауме Муньяра в первом круге «мастерса» в Париже — 6:1, 6:3.

Матч продлился 1 час 10 минут.

Медведев 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Муньяра 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в столице Франции 29-летний Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 11) — Хауме Мунар (Испания) — 6:1, 6:3

25

  • fonkom

    Всё верно. 2021 - проигрыш в финале. 2020 - титул, в финале обыграл Зверева.

    28.10.2025

  • рustot

    Бублик такого Медведева снова бы съел, жаль что по сетке не будет из матч

    28.10.2025

  • Zohr Vad

    в 2021 был в финале(Новак взял титул на 1:2 по сетам)

    28.10.2025

  • Zohr Vad

    это не так

    28.10.2025

  • рustot

    Как только лизатели зада Медведева порадуются - он сливает нонеймам. Ждём-с

    28.10.2025

  • fonkom

    Ну, я же просто забыл скобочки поставить))

    28.10.2025

  • fonkom

    Много раз писал, и ещё раз напишу. Ты - ДУРАК. Ты даже не можешь правильно интерпретировать то, что где-то прочитал. Медведев выиграл ТИТУЛ в Париже в 2020ом году.

    28.10.2025

  • Zohr Vad

    Пока, без лишних слов - Молодец!!!

    28.10.2025

  • Кот-матрос

    То, что выносят в 1-м круге, ни о чём не говорит, в смысле турнирной перспективы. Лучше будем любоваться теннисом в следующих матчах, и желательно без перенапряжения нервной системы. :smirk:

    28.10.2025

  • ArtTim

    Попрощаемся с Даней ,с Григором, на выход.

    28.10.2025

  • А Х

    Жаль, что с Гришей на такой ранней стадии игра.

    28.10.2025

  • _Mike N_

    Даня - пятый раз на Мастерсе в Париже и только сейчас выиграл первый матч !:laughing:

    28.10.2025

  • _Mike N_

    Гриша поставит раком идиото из Монако !

    28.10.2025

  • инок

    Даня закрыл еще одного обидчика этого года. Приятно это видеть.))

    28.10.2025

  • fonkom

    Ну наши просто три зверя! Всех выносят) Пора смотреть сетку, анализировать, в каком составе будет российский финал в Париже!

    28.10.2025

  • инок

    Сегодня Даня был очень хорош, по игре практически не к чему придраться!

    28.10.2025

  • Николай Шибаев

    Да,разминочка и второй круг с болгарином,большое предвкушение!

    28.10.2025

  • За спорт!

    Хорошо.

    28.10.2025

  • Кот-матрос

    Жауме

    28.10.2025

  • Кот-матрос

    Лёгкая разминка получилась. Дальше очень интересно будет с выздоровевшим Гришей.:slight_smile:

    28.10.2025

  • Sinaron

    В этом году Дане удаётся довольно легко обыгрывать Миноров и Мунаров )

    28.10.2025

  • инок

    Даню с победой. Удачи ему и в следующем круге. Он молодец!

    28.10.2025

  • Алехандрохорс

    В первом сете Даня - Монстр! Во втором мастер игры в кошки -мышки и тоже монстр.! Адьос, Хаме!

    28.10.2025

