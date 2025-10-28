Медведев вышел во второй круг «мастерса» в Париже

28 октября, 18:08
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Хауме Муньяра в первом круге «мастерса» в Париже — 6:1, 6:3.
Матч продлился 1 час 10 минут.
Медведев 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Муньяра 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Во втором круге турнира в столице Франции 29-летний Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 11) — Хауме Мунар (Испания) — 6:1, 6:3
fonkom
Всё верно. 2021 - проигрыш в финале. 2020 - титул, в финале обыграл Зверева.
28.10.2025
рustot
Бублик такого Медведева снова бы съел, жаль что по сетке не будет из матч
28.10.2025
Zohr Vad
в 2021 был в финале(Новак взял титул на 1:2 по сетам)
28.10.2025
Zohr Vad
это не так
28.10.2025
рustot
Как только лизатели зада Медведева порадуются - он сливает нонеймам. Ждём-с
28.10.2025
fonkom
Ну, я же просто забыл скобочки поставить))
28.10.2025
fonkom
Много раз писал, и ещё раз напишу. Ты - ДУРАК. Ты даже не можешь правильно интерпретировать то, что где-то прочитал. Медведев выиграл ТИТУЛ в Париже в 2020ом году.
28.10.2025
Zohr Vad
Пока, без лишних слов - Молодец!!!
28.10.2025
Кот-матрос
То, что выносят в 1-м круге, ни о чём не говорит, в смысле турнирной перспективы. Лучше будем любоваться теннисом в следующих матчах, и желательно без перенапряжения нервной системы. :smirk:
28.10.2025
ArtTim
Попрощаемся с Даней ,с Григором, на выход.
28.10.2025
А Х
Жаль, что с Гришей на такой ранней стадии игра.
28.10.2025
_Mike N_
Даня - пятый раз на Мастерсе в Париже и только сейчас выиграл первый матч !:laughing:
28.10.2025
_Mike N_
Гриша поставит раком идиото из Монако !
28.10.2025
инок
Даня закрыл еще одного обидчика этого года. Приятно это видеть.))
28.10.2025
fonkom
Ну наши просто три зверя! Всех выносят) Пора смотреть сетку, анализировать, в каком составе будет российский финал в Париже!
28.10.2025
инок
Сегодня Даня был очень хорош, по игре практически не к чему придраться!
28.10.2025
Николай Шибаев
Да,разминочка и второй круг с болгарином,большое предвкушение!
28.10.2025
За спорт!
Хорошо.
28.10.2025
Кот-матрос
Жауме
28.10.2025
Кот-матрос
Лёгкая разминка получилась. Дальше очень интересно будет с выздоровевшим Гришей.:slight_smile:
28.10.2025
Sinaron
В этом году Дане удаётся довольно легко обыгрывать Миноров и Мунаров )
28.10.2025
инок
Даню с победой. Удачи ему и в следующем круге. Он молодец!
28.10.2025
Алехандрохорс
В первом сете Даня - Монстр! Во втором мастер игры в кошки -мышки и тоже монстр.! Адьос, Хаме!
28.10.2025