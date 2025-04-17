Хачанов обыграл Муньяра во втором круге турнира в Барселоне

Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Хауме Муньяра во втором круге турнира в Барселоне — 7:5, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 9 минут. Хачанов 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Муньяра 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Следующим соперником 28-летнего россиянина станет победитель матча Алехандро Давидович-Фокина — Андрей Рублев.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия) — Хауме Мунар (Испания) — 7:5, 6:4