Хачанов обыграл Муньяра во втором круге турнира в Барселоне

17 апреля, 14:19
Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Хауме Муньяра во втором круге турнира в Барселоне — 7:5, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 9 минут. Хачанов 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Муньяра 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
Следующим соперником 28-летнего россиянина станет победитель матча Алехандро Давидович-Фокина — Андрей Рублев.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 889 200 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия) — Хауме Мунар (Испания) — 7:5, 6:4