16 ноября, 19:59

Хелиеваара и Паттен прокомментировали победу на Итоговом турнире в парном разряде

Анастасия Пилипенко

Финский теннисист Харри Хелиеваара и британец Генри Паттен прокомментировали победу на Итоговом турнире ATP в парном разряде.

В финале они обыграли британцев Джо Солсбери и Нила Скупски (7:5, 6:3).

«Это трудно описать. Всю неделю я смотрел на список победителей, там были грандиозные имена, думал, если когда-нибудь мое имя там появится, буду очень горд. Стоять рядом с Генри нереально», — приводит слова Хелиеваары официальный сайт ATP.

«Теннис у меня довольно хороший, но вовлеченность была особенной. Для меня это была настоящая мечта. Невеста Элли поддерживала меня всю неделю. Сейчас я очень счастлив. Иметь такую партнершу, как она, и партнера, как Генри — невероятная удача», — сказал Паттен.

Хелиеваара и Паттен завоевали четвертый титул в 2025 году. Они занимают четвертое место в мировом рейтинге. Финн выиграл 12 турниров в карьере, а Паттен — восемь.

Теннис
