Руне вышел во второй круг турнира в Барселоне

Датский теннисист Хольгер Руне обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа на старте турнира в Барселоне — 7:5, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 41 минуту. Следующим соперником Руне станет либо аргентинец Себастьян Баэс, либо Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины. На турнире в Барселоне выступят двое россиян: Карен Хачанов и Андрей Рублев. Барселона (Испания) Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell Призовой фонд 2 889 200 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Хольгер Руне (Дания, 6) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, WC) — 7:5, 6:4