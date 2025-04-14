Руне вышел во второй круг турнира в Барселоне

14 апреля, 19:50
Датский теннисист Хольгер Руне обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа на старте турнира в Барселоне — 7:5, 6:4.
Спортсмены провели на корте 1 час 41 минуту.
Следующим соперником Руне станет либо аргентинец Себастьян Баэс, либо Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.
На турнире в Барселоне выступят двое россиян: Карен Хачанов и Андрей Рублев.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 889 200 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Хольгер Руне (Дания, 6) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, WC) — 7:5, 6:4