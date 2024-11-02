Хольгер Руне сыграет с Александром Зверевым в полуфинале «мастерса» в Париже 2 ноября

Датский теннисист Хольгер Руне сыграет с представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале «мастерса» в Париже в субботу, 2 ноября. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.

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21-летний Руне занимает 13-е место место в рейтинге ATP. 27-летний Зверев — 3-я ракетка мира.

Турнир серии «мастерс» в Париже стартовал 28 октября и завершится 3 ноября.

В истории личных встреч счет 2-1 в пользу немецкого теннисиста.

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