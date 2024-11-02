Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:30

Хольгер Руне — Александр Зверев: смотреть матч «мастерса» в Париже онлайн

Хольгер Руне сыграет с Александром Зверевым в полуфинале «мастерса» в Париже 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хольгер Руне.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Датский теннисист Хольгер Руне сыграет с представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале «мастерса» в Париже в субботу, 2 ноября. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Руне — Зверев с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

21-летний Руне занимает 13-е место место в рейтинге ATP. 27-летний Зверев — 3-я ракетка мира.

Турнир серии «мастерс» в Париже стартовал 28 октября и завершится 3 ноября.

В истории личных встреч счет 2-1 в пользу немецкого теннисиста.

ATP: рейтинг, турниры, новости и статьи, фото и видео

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Хольгер Руне

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Сегодня
Вчера
Неделя