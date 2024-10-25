Руне стал полуфиналистом турнира в Базеле

Датчанин Хольгер Руне пробился в полуфинал турнира в Базеле.

14-я ракетка мира победил бельгийца Давида Гоффена в четвертьфинале со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 21 минуту.

Соперником Руне в полуфинале станет победитель матча Джованни Мпеши-Перрикар (Франция) — Денис Шаповалов (Канада).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 256 480 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хольгер Руне (Дания, 4) — Давид Гоффен (Бельгия, LL) — 6:2, 6:4