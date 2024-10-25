Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

ATP. Новости

Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:59

Руне стал полуфиналистом турнира в Базеле

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Датчанин Хольгер Руне пробился в полуфинал турнира в Базеле.

14-я ракетка мира победил бельгийца Давида Гоффена в четвертьфинале со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 21 минуту.

Соперником Руне в полуфинале станет победитель матча Джованни Мпеши-Перрикар (Франция) — Денис Шаповалов (Канада).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 256 480 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хольгер Руне (Дания, 4) — Давид Гоффен (Бельгия, LL) — 6:2, 6:4

Теннис
Давид Гоффен
Хольгер Руне

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Василий Пельмень не смог стать чемпионом лиги Power Slap по пощечинам
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Всероссийский день гимнастики: дата, история и традиции праздника
Сегодня
Вчера
Неделя