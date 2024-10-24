Руне вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Сегодня, 20:50
Датчанин Хольгер Руне победил швейцарца Доминика Штрикера во втором круге турнира в Базеле — 6:3, 7:6 (7:2).
Матч длился 1 час 29 минут.
14-я ракетка мира вышел в четвертьфинал и сыграет с Давидом Гоффеном (Бельгия, LL).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 256 480 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хольгер Руне (Дания, 4) — Доминик Штрикер (Швейцария, WC) — 6:3, 7:6 (7:2)
Денис Шаповалов (Канада, WC) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:3, 7:6 (7:4)