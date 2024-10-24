Руне вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Датчанин Хольгер Руне победил швейцарца Доминика Штрикера во втором круге турнира в Базеле — 6:3, 7:6 (7:2).

Матч длился 1 час 29 минут.

14-я ракетка мира вышел в четвертьфинал и сыграет с Давидом Гоффеном (Бельгия, LL).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 256 480 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 4) — Доминик Штрикер (Швейцария, WC) — 6:3, 7:6 (7:2)

Денис Шаповалов (Канада, WC) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:3, 7:6 (7:4)