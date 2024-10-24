Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:50

Руне вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Датчанин Хольгер Руне победил швейцарца Доминика Штрикера во втором круге турнира в Базеле — 6:3, 7:6 (7:2).

Матч длился 1 час 29 минут.

14-я ракетка мира вышел в четвертьфинал и сыграет с Давидом Гоффеном (Бельгия, LL).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 256 480 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 4) — Доминик Штрикер (Швейцария, WC) — 6:3, 7:6 (7:2)

Денис Шаповалов (Канада, WC) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:3, 7:6 (7:4)

Теннис
Хольгер Руне

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Овечкин забил второй гол в сезоне в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Турнир UFC 308 пройдет в Абу-Даби вечером 26 октября
Сегодня
Вчера
Неделя