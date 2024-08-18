Руне сыграет с Тиафо в полуфинале «мастерса» в Цинциннати

Датчанин Хольгер Руне победил британца Джека Дрейпера в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Цинциннати — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 17 минут. 16-я ракетка мира Руне за игру реализовал 3 брейк-пойнта из 3. 28-я ракетка мира Дрейпер — 0 из 3. В полуфинале «мастерса» Руне встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо. Цинциннати (США) Турнир ATP Cincinnati Open Призовой фонд 6 795 555 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Хольгер Руне (Дания, 15) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:4, 6:2