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Сегодня, 06:15

Руне сыграет с Тиафо в полуфинале «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев
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Датчанин Хольгер Руне победил британца Джека Дрейпера в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Цинциннати — 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 17 минут. 16-я ракетка мира Руне за игру реализовал 3 брейк-пойнта из 3. 28-я ракетка мира Дрейпер — 0 из 3.

В полуфинале «мастерса» Руне встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хольгер Руне (Дания, 15) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:4, 6:2

Теннис
Хольгер Руне
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