Датский теннисист Хольгер Руне сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в среду, 16 октября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

В России в прямом эфире трансляцию матча Руне — Алькарас можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за игрой можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

21-летний Руне занимает 14-е место в рейтинге ATP. 21-летний Алькарас — вторая ракетка мира.

Выставочный турнир «Шлем шести королей» пройдет с 16 по 19 октября. В соревнованиях принимают участие лучшие теннисисты. Среди них Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Янник Синнер и Хольгер Руне.