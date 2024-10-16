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Хольгер Руне — Карлос Алькарас: смотреть матч турнира «Шлем шести королей» онлайн

Хольгер Руне сыграет с Карлосом Алькарасом в 1/4 финала турнира «Шлем шести королей» 16 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports
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Датский теннисист Хольгер Руне сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в среду, 16 октября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

В России в прямом эфире трансляцию матча Руне — Алькарас можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за игрой можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

21-летний Руне занимает 14-е место в рейтинге ATP. 21-летний Алькарас — вторая ракетка мира.

Выставочный турнир «Шлем шести королей» пройдет с 16 по 19 октября. В соревнованиях принимают участие лучшие теннисисты. Среди них Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Янник Синнер и Хольгер Руне.

Даниил Медведев, Янник Синнер и&nbsp;Новак Джокович. Медведев и другие суперзвезды заработают гигантские деньги в Эр-Рияде. Стартует «Шлем шести королей»
Теннис
Карлос Алькарас
Хольгер Руне

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