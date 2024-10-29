Руне сыграет с Бубликом во втором круге «мастерса» в Париже

Датчанин Хольгер Руне победил итальянца Маттео Арнальди в первом круге турнира серии ATP 1000 в Париже — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 31 минуту. 13-я ракетка мира вышел во второй круг «мастерса» и встретится с казахстанцем Александром Бубликом. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 5 950 575 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Хольгер Руне (Дания, 13) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:4, 6:4 Зизу Бергс (Бельгия, LL) — Ришар Гаске (Франция, WC) — 6:3, 6:4 Артур Филс (Франция) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:6 (7:5), 6:4 Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Лоренцо Музетти (Италия, 16) — 6:4, 6:2 Алекс Микельсен (США) — Хуберт Хуркач (Польша, 12) — 6:1, 6:3