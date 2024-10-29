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Сегодня, 19:05

Руне сыграет с Бубликом во втором круге «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
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Датчанин Хольгер Руне победил итальянца Маттео Арнальди в первом круге турнира серии ATP 1000 в Париже — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 31 минуту.

13-я ракетка мира вышел во второй круг «мастерса» и встретится с казахстанцем Александром Бубликом.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хольгер Руне (Дания, 13) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:4, 6:4

Зизу Бергс (Бельгия, LL) — Ришар Гаске (Франция, WC) — 6:3, 6:4

Артур Филс (Франция) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:6 (7:5), 6:4

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Лоренцо Музетти (Италия, 16) — 6:4, 6:2

Алекс Микельсен (США) — Хуберт Хуркач (Польша, 12) — 6:1, 6:3

Теннис
Марин Чилич
Ришар Гаске
Хольгер Руне
Хуберт Хуркач

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