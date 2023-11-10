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Сегодня, 17:32

Руне — об Итоговом турнире ATP: «Это будет отличная битва!»

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Датский теннисист Хольгер Руне поделился ожиданиями от своего дебюта в Итоговом турнире ATP в Турине.

«Если бы все шло, как в первые шесть месяцев, мне было бы проще туда попасть. А мне очень этого хотелось. Было бы здорово поехать на турнир запасным в прошлом году, но я этого не ожидал. Конечно, там очень сильный состав участников, надо показать свой максимум, нельзя просто играть на своем уровне. Надо становиться лучше день ото дня и держать эту планку. Если хочешь стать еще лучше, надо изменить свою игру и физическую подготовку. Это будет отличная битва, последний рывок в сезоне. Я готов выложиться на 100 процентов», — приводит слова Руне Tennis Infinit.

В Итоговом турнире ATP, который пройдет с 12 по 19 ноября в Турине, 10-й в мировом рейтинге Руне выступит в одной группе с 1-й ракеткой мира Джоковичем, итальянцем Янником Синнером и греком Стефаносом Циципасом.

В другой группе российский теннисист Даниил Медведев сыграет с соотечественником Андреем Рублевым, испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым.

Хольгер Руне
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