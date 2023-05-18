Руне: «Стараюсь, чтобы Джоковичу было сложно. Два раза подряд мне это удалось»

Датский теннисист Хольгер Руне ответил на вопрос, создает ли его игра проблемы Новаку Джоковичу, которого он победил два раза подряд.

17 мая 20-летний теннисист обыграл серба в четвертьфинале «мастерса» в Риме.

«Надеюсь. Стараюсь, чтобы ему было сложно (улыбается). Два раза подряд мне это удалось. Конечно, мне тоже сложно. Каждый матч — хорошая борьба. Мне нравится с ним бороться. Он отличный соперник, потому что с ним так тяжело, и мне это нравится, потому что я вижу, где нужно прибавить, что работает. Если работает против Новака, то сработает против почти кого угодно. Так что я очень доволен победой», — сказал Руне на пресс-конференции.

Также он поделился мнением о фаворитах «Ролан Гаррос».

«Если Рафа будет готов, то я считаю его и Новака главными фаворитами. Конечно, еще есть Алькарас. Есть Синнер. Еще пара ребят, которые тоже хорошо выступали на грунте. Может быть, в этом году возможностей больше, чем в другие. Это интересно. Так веселее. Посмотрим. А я просто буду бороться в каждом матче», — отметил Руне.

В полуфинале турнира в Риме Руне сыграет с Каспером Руудом из Норвегии.