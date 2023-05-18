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18 мая, 09:31

Руне: «Стараюсь, чтобы Джоковичу было сложно. Два раза подряд мне это удалось»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне ответил на вопрос, создает ли его игра проблемы Новаку Джоковичу, которого он победил два раза подряд.

17 мая 20-летний теннисист обыграл серба в четвертьфинале «мастерса» в Риме.

«Надеюсь. Стараюсь, чтобы ему было сложно (улыбается). Два раза подряд мне это удалось. Конечно, мне тоже сложно. Каждый матч — хорошая борьба. Мне нравится с ним бороться. Он отличный соперник, потому что с ним так тяжело, и мне это нравится, потому что я вижу, где нужно прибавить, что работает. Если работает против Новака, то сработает против почти кого угодно. Так что я очень доволен победой», — сказал Руне на пресс-конференции.

Также он поделился мнением о фаворитах «Ролан Гаррос».

«Если Рафа будет готов, то я считаю его и Новака главными фаворитами. Конечно, еще есть Алькарас. Есть Синнер. Еще пара ребят, которые тоже хорошо выступали на грунте. Может быть, в этом году возможностей больше, чем в другие. Это интересно. Так веселее. Посмотрим. А я просто буду бороться в каждом матче», — отметил Руне.

В полуфинале турнира в Риме Руне сыграет с Каспером Руудом из Норвегии.

Теннис
Каспер Рууд
Новак Джокович
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