Хольгер Руне потерял сознание во время матча «мастерса» в Цинциннати

Датский теннисист Хольгер Руне потерял сознание во время матча против португальца Нуну Боржеша во втором круге турнира в Цинциннати, сообщает портал Punto de Break.

По данным источника, 21-летний спортсмен почувствовал себя плохо в начале второго сета, он получил тепловой удар и потерял сознание. Руне понадобилась помощь врача, который измерил датчанину уровень сахара в крови.

Несмотря на самочувствие, Руне в итоге сумел продолжить матч и довел его до победы — 6:3,7:6 (10:8). В третьем круге соперником Хольгера станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция) — Карлос Алькарас (Испания, 2).