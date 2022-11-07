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Сегодня, 06:56

Руне — о победе на «Мастерсе» в Париже: «Это просто невероятно, потрясающее чувство»

Руне прокомментировал победу на «Мастерсе» в Париже
Анна Горшкова
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу на «Мастерсе» в Париже. В финале он обыграл серба Новака Джоковича (3:6, 6:3, 7:5).

«Это просто невероятно. Стоять здесь с трофеем — потрясающее чувство. Было трудно ожидать этого, начав неделю с тремя матчболами. После матча все было очень эмоционально. Наверное, это лучшее чувство в моей жизни, за всю мою карьеру. Сбылась своего рода маленькая мечта, хотя у меня есть и большие мечты.

Это действительно важный шаг на пути к тому, чтобы иметь возможность играть такие матчи против одного из величайших игроков, таких как Новак. То, что мне удалось выиграть последний гейм, было самым огромным облегчением в моей жизни. Мой уровень стресса был очень высок, поэтому я рад, что мне удалось победить», — приводит слова Руне пресс-служба ATP.

19-летний Руне впервые стал победителем турнира серии «Мастерс» и завоевал третий титул в карьере.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/rune-paris-2022-final-reaction
Теннис
Новак Джокович
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