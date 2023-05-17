Руне — о победе над Джоковичем: «Очень горжусь собой, я был на высоте сегодня»

Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.

«Это действительно большая победа для меня. Я сделал это и в прошлом году в Париже, но каждый матч против Новака — это огромный вызов для меня. Он один из величайших игроков. Я знал, что должен быть на высоте, я говорил об этом вчера, и я был на высоте сегодня. Я очень горжусь собой и наслаждался каждым моментом.

Конечно, я остаюсь скромным. Мне еще многого предстоит достичь. Я думаю, что всегда нужно быть скромным. Я такой и есть, я надеюсь на это и надеюсь, что люди видят меня таким. Я большой боец на корте и оставляю все силы, когда играю свои матчи. Новак меня очень вдохновляет, и я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Руне сайт ATP.

В полуфинале 20-летний Руне сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Черундоло (Аргентина). Датчанин в третий раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».