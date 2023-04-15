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15 апреля, 23:57

Руне — о победе над Синнером: «Это было просто невероятно. Янник феерил»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу над Янником Синнером в полуфинале турнира в Монте-Карло.

«Это было просто невероятно. Янник феерил, нанося много виннеров, и он был в хорошей форме последние несколько месяцев. Мне пришлось глубоко копать и искать решения, что я и сделал. Было весело играть так», — приводит слова Руне ATP.

В финале 19-летний датчанин сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Руне впервые вышел в финал турнира в Монте-Карло и второй раз в финал «Мастерса». В 2022 году он в Париже обыграл Новака Джоковича в матче за титул.

Теннис
Андрей Рублев
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Руне сыграет с Рублевым в финале «Мастерса» в Монте-Карло