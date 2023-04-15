15 апреля, 23:57
Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу над Янником Синнером в полуфинале турнира в Монте-Карло.
«Это было просто невероятно. Янник феерил, нанося много виннеров, и он был в хорошей форме последние несколько месяцев. Мне пришлось глубоко копать и искать решения, что я и сделал. Было весело играть так», — приводит слова Руне ATP.
В финале 19-летний датчанин сыграет с россиянином Андреем Рублевым.
Руне впервые вышел в финал турнира в Монте-Карло и второй раз в финал «Мастерса». В 2022 году он в Париже обыграл Новака Джоковича в матче за титул.