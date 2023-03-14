Руне: «В этом году я часто не показывал свой лучший уровень, а против Вавринки сыграл хуже некуда»

Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал поражение от Стэна Вавринки в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Датчанин уступил швейцарцу со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 5:7.

«В этом году я часто не показывал свой лучший уровень, а сегодня, мне кажется, сыграл хуже некуда. Тем не менее я все равно старался бороться, но тяжело, когда ты не чувствуешь свои удары, свое тело и голову. Я знаю, что смогу вернуться, у меня всегда это получается», — написал Руне в своих соцсетях.

В 1/8 финала турнира Вавринка встретится с итальянцем Янником Синнером.