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Сегодня, 18:50

Руне — о работе с Беккером: «У него много опыта, потому что он был на моем месте»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне рассказал о работе с 6-кратным победителем турниров «Большого шлема» Борисом Беккером.

«Пока все отлично. Мы много работали над разными вещами на корте. У него много опыта, потому что он был на моем месте. Он знает, что я чувствую. Я считаю, что если ты не переживал такие моменты лично, то не можешь знать, через что проходит игрок и каково ему играть под давлением. Здорово, что он может поделиться опытом из своей карьеры — так я быстрее прогрессирую. Хорошо, что он рядом», — сказал Руне на пресс-конференции.

19 октября Беккер сообщил, что будет тренировать Руне. В конце лета 20-летний датский теннисист прекратил сотрудничество с Патриком Муратоглу.

Руне занимает восьмое место в рейтинге ATP. 1 января он сыграет свой первый матч в 2024 году на турнире в Брисбене.

Теннис
Борис Беккер (теннис)
Хольгер Руне
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