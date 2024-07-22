Хольгер Руне снялся с грунтового турнира в Умаге из-за травмы запястья

16-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне снялся с грунтового турнира ATP 250 в Умаге (Хорватия) из-за проблем с запястьем.

«К сожалению, первые обследования запястья не показали ничего хорошего. Из-за этого я не смогу сыграть в Умаге на этой неделе. Рад, что у меня была возможность встретиться здесь с фанатами. Надеюсь, что смогу вернуться сюда и сыграть для вас», — написал Руне в своих социальных сетях.

Турнир в Умаге проходит с 21 по 27 июля. Призовой фонд соревнований составляет 579 тысяч евро.