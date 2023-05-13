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Сегодня, 14:14

Руне: «До первого места в рейтинге всего шесть шагов. Но это много, когда ты в топ-10»

Виталий Косик
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне заявил, что стремится занять первое место в мировом рейтинге.

«До первой строчки в рейтинге всего шесть шагов. Когда ты седьмой в мире, может показаться, что шесть мест — это немного, но когда ты в топ-10, это очень много. Я должен совершенствоваться каждый день настолько, насколько это возможно. Я хочу осуществить мечту и стать первой ракеткой мира. Но одно дело знать, что делать, а другое — быть готовым к этому. Сейчас я сосредоточен на этом вопросе. Верю, что однажды возглавлю рейтинг», — приводит слова Руне La Nacion.

Руне одержал победу в матче второго круга турнира в Риме над французом Артюром Филом.

Теннис
Хольгер Руне
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