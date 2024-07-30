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Сегодня, 00:05

Хачанов сыграет против Сон Чана во втором круге турнира в Вашингтоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Корейский теннисист Хон Сон Чан обыграл австралийца Адама Уолтона в первом круге турнира ATP 500 в Вашингтоне.

Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 2 часа 5 минут.

Во втором круге турнира Сон Чан встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 100 230 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хон Сон Чан (Корея, Q) — Адам Уолтон (Австралия) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:4

Теннис
Карен Хачанов
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