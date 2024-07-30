Хачанов сыграет против Сон Чана во втором круге турнира в Вашингтоне

Сегодня, 00:05
Корейский теннисист Хон Сон Чан обыграл австралийца Адама Уолтона в первом круге турнира ATP 500 в Вашингтоне.
Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 2 часа 5 минут.
Во втором круге турнира Сон Чан встретится с россиянином Кареном Хачановым.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 2 100 230 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Хон Сон Чан (Корея, Q) — Адам Уолтон (Австралия) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:4