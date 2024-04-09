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Сегодня, 18:16

Хуркач победил Дрейпера в первом круге «мастерса» в Монте-Карло

Руслан Минаев
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Поляк Хуберт Хуркач победил британца Джека Дрейпера в первом круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).

Матч длился 2 часа 26 минут.

8-я ракетка мира во втором круге встретится с испанцем Роберто Баутиста Агутом (Испания, Q).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2)

Миомир Кецманович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия, WC) — 6:3, 6:1

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Маркос Гирон (США) — 6:4, 3:6, 6:3

Роберто Баутиста Агут (Испания, Q) — Факундо Диас Акоста (Аргентина, LL) — 6:2, 6:4

Теннис
Хуберт Хуркач
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