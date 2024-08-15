Хуркач пробился в третий круг «мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 20:58
Поляк Хуберт Хуркач победил японца Есихито Нисиоку во втором круге турнира серии ATP 1000 в Цинциннати — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1.
Матч длился 2 часа 11 минут.
В третьем круге «мастерса» 7-я ракетка мира встретится с итальянцем Флавио Коболли.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Есихито Нисиока (Япония, Q) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1
Пабло Карреньо Буста (Испания) — Макс Перселл (Австралия, WC) — 6:3, 6:3