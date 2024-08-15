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Сегодня, 20:58

Хуркач пробился в третий круг «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев
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Поляк Хуберт Хуркач победил японца Есихито Нисиоку во втором круге турнира серии ATP 1000 в Цинциннати — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1.

Матч длился 2 часа 11 минут.

В третьем круге «мастерса» 7-я ракетка мира встретится с итальянцем Флавио Коболли.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Есихито Нисиока (Япония, Q) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Макс Перселл (Австралия, WC) — 6:3, 6:3

Теннис
Хуберт Хуркач
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