Хуркач пробился в третий круг «мастерса» в Цинциннати

Поляк Хуберт Хуркач победил японца Есихито Нисиоку во втором круге турнира серии ATP 1000 в Цинциннати — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1. Матч длился 2 часа 11 минут. В третьем круге «мастерса» 7-я ракетка мира встретится с итальянцем Флавио Коболли. Цинциннати (США) Турнир ATP Cincinnati Open Призовой фонд 6 795 555 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Есихито Нисиока (Япония, Q) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:1 Пабло Карреньо Буста (Испания) — Макс Перселл (Австралия, WC) — 6:3, 6:3