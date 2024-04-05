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Сегодня, 16:13

Хуркач вышел в полуфинал турнира в Эшториле

Руслан Минаев
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Поляк Хуберт Хуркач победил испанца Пабло Льямаса Руиса в четвертьфинале грунтового турнира серии ATP 250 в Эшториле (Португалия) — 7:6 (7:4), 6:4.

Матч длился 1 час 46 минут.

За выход в финал второй «сеяный» Хуркач встретится с победителем матча Кристиан Гарин (Чили) — Нуну Боржеш (Португалия).

Эшторил (Португалия)

Турнир ATP Millennium Estoril Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 2) — Пабло Льямас Руис (Испания, Q) — 7:6 (7:4), 6:4

Теннис
Хуберт Хуркач
0
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