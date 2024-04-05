Хуркач вышел в полуфинал турнира в Эшториле

Сегодня, 16:13
Поляк Хуберт Хуркач победил испанца Пабло Льямаса Руиса в четвертьфинале грунтового турнира серии ATP 250 в Эшториле (Португалия) — 7:6 (7:4), 6:4.
Матч длился 1 час 46 минут.
За выход в финал второй «сеяный» Хуркач встретится с победителем матча Кристиан Гарин (Чили) — Нуну Боржеш (Португалия).
Эшторил (Португалия)
Турнир ATP Millennium Estoril Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хуберт Хуркач (Польша, 2) — Пабло Льямас Руис (Испания, Q) — 7:6 (7:4), 6:4