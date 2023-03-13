0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

13 марта, 23:22

Хуберт Хуркач проиграл в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Польский теннисист Хуберт Хуркач проиграл американцу Томми Полу в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу Пола. Спортсмены провели на корте 1 час 58 минут.

11-я ракетка мира Хуркач 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету 19-й ракетки Пола 6 эйсов, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В 1/8 финала турнира 25-летний американец сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады, который обыграл аргентинца Франсиско Черундоло (7:5, 6:4).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Томми Пол (США, 17) — Хуберт Хуркач (Польша, 9) — 4:6, 6:2, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 27) — 7:5, 6:4

Теннис
Хуберт Хуркач
Обсудить
Читайте также
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев допустил, что Медведеву могли дать неточную информацию о покрытии в Индиан-Уэллсе