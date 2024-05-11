Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:05

Хуркач — после победы над Надалем: «Играть против кумиров — это привилегия»

Telegram Дзен

Польский теннисист Хуберт Хуркач обратился к Рафаэлю Надалю после победы над испанцем в матче второго круга турнира в Риме.

27-летний спортсмен обыграл своего соперника со счетом 6:1, 6:3.

«Играть против своих кумиров — это привилегия, которую является чем-то неимоверным и неземным! Рафа, спасибо, что вдохновляешь всех нас на протяжении нескольких десятилетий. Я испытываю огромное уважение к тебе!» — написал Хуркач в своих соцсетях.

В следующем раунде соревнований Хуркач сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, занимающим 25-е место в рейтинге ATP. Матч состоится 13 мая.

Ранее Надаль оценил свои шансы выступить на «Ролан Гаррос-2024».

Теннис
Ролан Гаррос
Рафаэль Надаль
Хуберт Хуркач
1
0
Читайте также
ИИХФ отстранила вратаря Федотова от участия в своих турнирах на три года
9 украинских волейболистов отказались играть за сборную в Евролиге-2024
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Акинфеев сидел на скамейке, Вендел не забивал в пустые, а судьи не пускали Семака к чемпионству? Что случилось в матче «Зенит» - ЦСКА
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Медведев одержал 100-ю победу на турнирах серии «мастерс»