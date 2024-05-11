Хуркач — после победы над Надалем: «Играть против кумиров — это привилегия»

Польский теннисист Хуберт Хуркач обратился к Рафаэлю Надалю после победы над испанцем в матче второго круга турнира в Риме.

27-летний спортсмен обыграл своего соперника со счетом 6:1, 6:3.

«Играть против своих кумиров — это привилегия, которую является чем-то неимоверным и неземным! Рафа, спасибо, что вдохновляешь всех нас на протяжении нескольких десятилетий. Я испытываю огромное уважение к тебе!» — написал Хуркач в своих соцсетях.

В следующем раунде соревнований Хуркач сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, занимающим 25-е место в рейтинге ATP. Матч состоится 13 мая.

Ранее Надаль оценил свои шансы выступить на «Ролан Гаррос-2024».