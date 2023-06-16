Хуркач сыграет со Штруффом в полуфинале турнира в Штутгарте

Польский теннисист Хуберт Хуркач и немец Ян-Леннард Штруфф встретятся в полуфинале турнира ATP 250 в Штутгарте. В четвертьфинале Хуркач оказался сильнее Кристофера О`Коннелло (Австралия) — 6:4, 6:4, а Штруфф обыграл Ришара Гаске (6:4, 7:5). Штутгарт (Германия) Турнир ATP BOSS OPEN Призовой фонд 718 410 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Четвертьфинал Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Ришар Гаске (Франция) — 6:4, 7:5 Хуберт Хуркач (Польша, 4) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:4, 6:4