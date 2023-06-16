Хуркач сыграет со Штруффом в полуфинале турнира в Штутгарте

Сегодня, 20:16
Польский теннисист Хуберт Хуркач и немец Ян-Леннард Штруфф встретятся в полуфинале турнира ATP 250 в Штутгарте.
В четвертьфинале Хуркач оказался сильнее Кристофера О`Коннелло (Австралия) — 6:4, 6:4, а Штруфф обыграл Ришара Гаске (6:4, 7:5).
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP BOSS OPEN
Призовой фонд 718 410 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Ришар Гаске (Франция) — 6:4, 7:5
Хуберт Хуркач (Польша, 4) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:4, 6:4