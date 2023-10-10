Хуркач вышел в четвертьфинал «мастерса» в Шанхае

Поляк Хуберт Хуркач победил китайца Чжана Чжичжэня в четвертом круге турнира ATP серии «мастерс» — 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 37 минут.

Хуркач за игру сделал 16 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки.

В четвертьфинале он сыграет с Фабианом Марожаном из Венгрии.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 16) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:4)