43-летний индиец Бопанна и австралиец Эбден выиграли парный титул в Индиан-Уэллсе

Индиец Рохан Бопанна и австралиец Мэттью Эбден выиграли парный финал на турнире ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Они победили дуэт Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания) — 6:3, 2:6, 10:8.

Бопанна в возрасте 43 лет стал самым возрастным финалистом в истории «Мастерсов». Ранее рекорд принадлежал Даниэлю Нестору, который победил на турнире в Цинциннати (США) за 12 дней до своего 43-летия.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия) — Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 1) — 6:3, 2:6, 10:8