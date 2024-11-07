Легечка ушел с 3:6, 1:4 в матче с Клейном и пробился в полуфинал турнира в Белграде

Чех Иржи Легечка пробился в полуфинал турнира в Белграде. В 1/4 финала 31-я ракетка мира обыграл словака Лукаша Клейна в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:3), 6:3. Во втором сете Легечка уступал со счетом 1:4. Соперником теннисиста в полуфинале станет победитель матча Крис О`Коннелл (Австралия) — Денис Шаповалов (Канада). Белград (Сербия) Турнир ATP Belgrade Open Призовой фонд 579 320 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Иржи Легечка (Чехия, 4) — Лукаш Клейн (Словакия, Q) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:3