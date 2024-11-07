Легечка ушел с 3:6, 1:4 в матче с Клейном и пробился в полуфинал турнира в Белграде

Сегодня, 15:34
Чех Иржи Легечка пробился в полуфинал турнира в Белграде.
В 1/4 финала 31-я ракетка мира обыграл словака Лукаша Клейна в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:3), 6:3. Во втором сете Легечка уступал со счетом 1:4.
Соперником теннисиста в полуфинале станет победитель матча Крис О`Коннелл (Австралия) — Денис Шаповалов (Канада).
Белград (Сербия)
Турнир ATP Belgrade Open
Призовой фонд 579 320 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Иржи Легечка (Чехия, 4) — Лукаш Клейн (Словакия, Q) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:3