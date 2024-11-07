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Сегодня, 15:34

Легечка ушел с 3:6, 1:4 в матче с Клейном и пробился в полуфинал турнира в Белграде

Руслан Минаев
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Чех Иржи Легечка пробился в полуфинал турнира в Белграде.

В 1/4 финала 31-я ракетка мира обыграл словака Лукаша Клейна в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:3), 6:3. Во втором сете Легечка уступал со счетом 1:4.

Соперником теннисиста в полуфинале станет победитель матча Крис О`Коннелл (Австралия) — Денис Шаповалов (Канада).

Белград (Сербия)

Турнир ATP Belgrade Open

Призовой фонд 579 320 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Иржи Легечка (Чехия, 4) — Лукаш Клейн (Словакия, Q) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:3

Теннис

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