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Сегодня, 11:01

Мунар выбил первого «сеяного» Рууда на старте турнира в Токио

Руслан Минаев

Испанец Хауме Мунар обыграл первого «сеяного» — норвежца Каспера Рууда в первом круге турнира в Токио — 6:3, 6:3.

В следующем круге Мунар встретится с соотечественником Педро Мартинесом.

В другом матче первого круга Дэниэл Эванс обыграл представителя Молдавии Раду Албота — 6:7 (3:7), 6:1, 6:4.

Британец будет ждать победителя пары Миомир Кецманович (Сербия) — Йосихито Нисиока (Япония).

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 953 285 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хауме Мунар (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 1) — 6:3, 6:3

Дэниэл Эванс (Великобритания, 8) — Раду Албот (Молдавия) — 6:7 (3:7), 6:1, 6:4

Борна Чорич (Хорватия, 9) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:4)

Маккензи Макдональд (США) — Каити Утида (Япония, WC) — 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:3

Теннис
Каспер Рууд
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