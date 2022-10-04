Мунар выбил первого «сеяного» Рууда на старте турнира в Токио

Сегодня, 11:01
Испанец Хауме Мунар обыграл первого «сеяного» — норвежца Каспера Рууда в первом круге турнира в Токио — 6:3, 6:3.
В следующем круге Мунар встретится с соотечественником Педро Мартинесом.
В другом матче первого круга Дэниэл Эванс обыграл представителя Молдавии Раду Албота — 6:7 (3:7), 6:1, 6:4.
Британец будет ждать победителя пары Миомир Кецманович (Сербия) — Йосихито Нисиока (Япония).
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 953 285 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Хауме Мунар (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 1) — 6:3, 6:3
Дэниэл Эванс (Великобритания, 8) — Раду Албот (Молдавия) — 6:7 (3:7), 6:1, 6:4
Борна Чорич (Хорватия, 9) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:4)
Маккензи Макдональд (США) — Каити Утида (Япония, WC) — 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:3