Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

27 марта, 19:21

Алькарас о выходе в 1/4 финала «мастерса» в Майами: «Ощущения от игры самые лучшие»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал выход в четвертьфинал турнира серии ATP 1000 в Майами.

Вторая ракетка мира победил итальянца Лоренцо Музетти со счетом 6:3, 6:3.

«Не знаю, показываю ли я свою лучшую игру, но ощущения самые приятные. Я чувствую себя превосходно на корте. Движения получаются здорово, без травм или мыслей о повреждении голеностопа. Лучшие чувства, начиная с прошлого лета», — цитирует испанца пресс-служба ATP.

Алькарас за выход в полуфинал «мастерса» сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Теннис
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитриева — о решении Джоковича сменить тренера: «Понял, что надо себя встряхнуть»

Даниил Медведев — Николас Джарри: смотреть трансляцию матча в Майами