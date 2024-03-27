Алькарас о выходе в 1/4 финала «мастерса» в Майами: «Ощущения от игры самые лучшие»

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал выход в четвертьфинал турнира серии ATP 1000 в Майами.

Вторая ракетка мира победил итальянца Лоренцо Музетти со счетом 6:3, 6:3.

«Не знаю, показываю ли я свою лучшую игру, но ощущения самые приятные. Я чувствую себя превосходно на корте. Движения получаются здорово, без травм или мыслей о повреждении голеностопа. Лучшие чувства, начиная с прошлого лета», — цитирует испанца пресс-служба ATP.

Алькарас за выход в полуфинал «мастерса» сыграет с болгарином Григором Димитровым.