Алькарас вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Испанец Карлос Алькарас обыграл австралийца Танаси Коккинакиса во втором круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США) — 6:3, 6:3.

На счету Алькараса 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта. У Коккинакиса 6 эйсов и 2 двойные ошибки.

В третьем круге экс-первая ракетка мира встретится с голландцем Таллоном Грикспуром.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Танаси Коккинакис (Австралия, Q) — 6:3, 6:3