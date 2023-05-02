Алькарас о победе над Зверевым: «Лучшие игроки мира хорошо справляются с нервами, а я хочу быть похожим на них»

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым (6:1, 6:2) в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде.

«Тот уровень, который я показал сегодня — потрясающий. Этот матч вселяет в меня большую уверенность. В начале я немного нервничал, но с этим нужно было справиться. Лучшие игроки мира хорошо справляются с нервами, а я хочу быть похожим на них. Стараюсь не показывать сопернику, что нервничаю. Я просто хочу насладиться игрой перед домашней публикой. Я чувствовал себя потрясающе, наслаждаясь каждым моментом», — цитирует вторую ракетку мира пресс-служба ATP.

За выход в полуфинал Алькарас сыграет с Кареном Хачановым, которым обыграл Андрея Рублева со счетом 7:6 (10:8), 6:4.