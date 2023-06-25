Алькарас победил Де Минаура в финале турнира в Лондоне

Сегодня, 17:20
Испанец Карлос Алькарас обыграл австралийца Алекса Де Минаура в финале турнира в Лондоне — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 36 минут.
Алькарас сделал 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. У Де Минаура — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 0 из 2 реализованных брейк-пойнта.
Для Алькараса это 11-й титул в карьере и первый на траве.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 2 195 175 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 6:4, 6:4