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Сегодня, 17:20

Алькарас победил Де Минаура в финале турнира в Лондоне

Руслан Минаев
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Испанец Карлос Алькарас обыграл австралийца Алекса Де Минаура в финале турнира в Лондоне — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 36 минут.

Алькарас сделал 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. У Де Минаура — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 0 из 2 реализованных брейк-пойнта.

Для Алькараса это 11-й титул в карьере и первый на траве.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 6:4, 6:4

Теннис
Карлос Алькарас
0
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