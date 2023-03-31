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Сегодня, 07:46

Алькарас — о Синнере: «Уверен, в будущем нас ждут большие матчи»

Руслан Минаев
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Испанец Карлос Алькарас победил американца Тэйлора Фритца в четвертьфинале турнира ATP 1000 в Майами (США) — 6:4, 6:2. За выход в финал первая ракетка мира сыграет с итальянцем Янником Синнером.

«Я играл против Синнера в финальных раундах турниров. Это значит, что он игрок высокого уровня. Конечно, я уверен, что в будущем нас ждут действительно большие матчи. Я с нетерпением жду [когда мы выйдем на новый уровень]», — цитирует испанца пресс-служба ATP.

В личных встречах Алькарас ведет со счетом 3:2. Матч полуфинала турнира в Майами состоится 1 апреля. Ориентировочное начало — в 02.00 мск.

Теннис
Карлос Алькарас
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