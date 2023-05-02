Сегодня, 18:33
Испанец Карлос Алькарас разгромил немца Александра Зверева в четвертом круге турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде — 6:1, 6:2. Встреча длилась 1 час 23 минуты.
Алькарас сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. У Зверева — 3 эйса и 4 двойные ошибки.
За выход в полуфинал Алькарас сыграет с Кареном Хачановым, которым обыграл Андрея Рублева со счетом 7:6 (10:8), 6:4.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 13) — 6:1, 6:2