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Сегодня, 18:33

Алькарас разгромил Зверева в «Мастерсе» в Мадриде, следующий соперник — Хачанов

Руслан Минаев
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press
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Испанец Карлос Алькарас разгромил немца Александра Зверева в четвертом круге турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде — 6:1, 6:2. Встреча длилась 1 час 23 минуты.

Алькарас сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. У Зверева — 3 эйса и 4 двойные ошибки.

За выход в полуфинал Алькарас сыграет с Кареном Хачановым, которым обыграл Андрея Рублева со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 13) — 6:1, 6:2

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
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