Алькарас о вылете из «мастерса» в Торонто: «Мог выступить и лучше»

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал поражение от американца Томми Пола ( 3:6, 6:4, 3:6) в четвертьфинале турнира серии «мастерс» в Торонто.

«Осознаю, что сыграл не в лучший теннис. Все, что мне остается — упорно трудиться. У меня еще есть пару недель до начала US Open. Но сейчас все мое внимание направлено на [турнир серии «мастерс»] Цинциннати. Это тоже очень большой турнир.

Очевидно, что я усвою уроки после поражения. Кое-что у меня действительно получалось, но в целом я мог выступить лучше», — цитирует игрока пресс-служба ATP.

Турнир ATP-1000 в Цинциннати стартует 13 августа и продлится до 20-го числа.