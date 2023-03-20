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Сегодня, 08:17

Алькарас возглавил рейтинг ATP, Медведев вернулся в топ-5

Руслан Минаев
Карлос Алькарас.
Фото AFP
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Испанец Карлос Алькарас после победы на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) возглавил обновленный рейтинг ATP — 7420 очков.

Алькарас обошел серба Новака Джоковича (7160), который не участвует в турнирах в США из-за запрета на въезд в страну.

Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку и вернулся в топ-5 рейтинга — 4330 очков. Его соотечественник Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь занимает 16-е место.

Александр Шевченко поднялся на 31 позиций и располагается на 101-м месте. Роман Сафиуллин — 104-й, Аслан Карацев — 107-й.

Обновленный рейтинг ATP, 20 марта

1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7420

2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7160

3. Стефанос Циципас (Греция) — 5770

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5560

5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 4330

6 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3415

7. Андрей Рублев (Россия) — 3390

8. Хольгер Руне (Дания) — 3325

9 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3065

10 (5). Тэйлор Фритц (США) — 2975

13 (9) Рафаэль Надаль (Испания) — 2715

...

16 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2505

...

101 (133) Александр Шевченко (Россия) — 547

104 (113) Роман Сафиуллин (Россия) — 538

107 (105) Аслан Карацев (Россия) — 520.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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