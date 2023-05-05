Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Мадриде

Испанец Карлос Алькарас вышел в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде. Вторая ракетка мира обыграл хорвата Борну Чорича — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 41 минуту.

Алькарас сделал 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. У Чорича — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнта.

В финале Алькарас сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Аслан Карацев (Россия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Борна Чорич (Хорватия, 17) — 6:4, 6:3