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Сегодня, 22:35

Надаль: «Настал момент преодолеть страх»

Руслан Минаев
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters
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Испанец Рафаэль Надаль поделился мнением о своем физическом состоянии на данный момент.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» в первом круге «мастерса» в Риме победил бельгийца Зизу Бергса (4:6, 6:3, 6:4).

«Пришло время выкладываться на полную мощность. Это нелегко, я должен преодолеть страх, который испытываю при некоторых ударах, потому что, например, в Брисбене я надорвал мышцы в том месте, где в прошлом году перенес операцию. Мне пришлось удалить важную часть поясничного сухожилия, из-за чего соседние мышцы нагружаются сильнее, чем раньше. Нужно время, чтобы все эти мышцы приспособились к новой координации. Но у меня ведь нет столько времени. Вот в чем проблема, такова реальность», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Испанец добавил, что готов к любому исходу относительно своего здоровья.

«Всего через две с половиной недели «Ролан Гаррос», поэтому... Настал момент ответить самому себе, способен ли я выжать из себя максимум, необходимый, чтобы быть готовым к тому, что меня ждет», — сказал 37-летний Надаль.

«Ролан Гаррос» в этом году пройдет с 26 мая по 9 июня.

Рафаэль Надаль
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