Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 07:17

Алькарас — о победе над Полом: «Я провел действительно отличный матч»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от победы над американцем Томми Полом (6:4, 6:4) в 1/8 финала турнира ATP в Майами (США).

«В Майами легко играть со всей энергией, которую я получаю каждый день, — цитирует пресс-служба ATP Алькараса. — Я получаю удовольствие и думаю, что это ключ к тому, чтобы играть на таком высоком уровне в каждом матче. Я надеюсь, что продолжу. Я провел действительно отличный матч и надеюсь сыграть на таком же уровне в четвертьфинале. Я хорошо двигался и хорошо защищался, я контратаковал, и я думаю, что если я буду играть на том же уровне, у меня будет много шансов на победу».

За выход в полуфинал турнира в Майами Алькарас сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.

Источник: ATP
Теннис
Карлос Алькарас
Обсудить
Читайте также
Самая безумная гонка в мире. Вы не поверите, за чем бегут англичане с горы
МОК отменил бан российских спортсменов. Но сделал это по жесткому сценарию
В Верховной раде заявили о неспособности Украины сражаться до изнеможения
Глава ПМР заявил о пути к мировой войне через Приднестровье
Трое курсантов погибли в Военной академии под Санкт-Петербургом
В США предрекли миллионам людей по всему миру потерю работы из-за ИИ
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачанов — о победе над Циципасом: «Главное то, как я играю»

Черундоло обыграл Сонего и встретится с Хачановым в 1/4 финала турнира в Майами