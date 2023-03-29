Алькарас — о победе над Полом: «Я провел действительно отличный матч»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от победы над американцем Томми Полом (6:4, 6:4) в 1/8 финала турнира ATP в Майами (США).

«В Майами легко играть со всей энергией, которую я получаю каждый день, — цитирует пресс-служба ATP Алькараса. — Я получаю удовольствие и думаю, что это ключ к тому, чтобы играть на таком высоком уровне в каждом матче. Я надеюсь, что продолжу. Я провел действительно отличный матч и надеюсь сыграть на таком же уровне в четвертьфинале. Я хорошо двигался и хорошо защищался, я контратаковал, и я думаю, что если я буду играть на том же уровне, у меня будет много шансов на победу».

За выход в полуфинал турнира в Майами Алькарас сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.