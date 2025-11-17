Видео
Сегодня, 00:15

Алькарас — Синнеру: «Надеюсь, мы сыграем с тобой еще не в одном финале»

Павел Лопатко
Фото Reuters

Лидер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера (6:7 (4:7), 5:7) в финале Итогового турнира АТР-2025 в Турине.

«Я очень доволен своим уровнем игры сегодня, своим выступлением. Я играл против того, кто не проигрывал на закрытых кортах уже два года. Надеюсь, ты будешь готов в следующем году, потому что я буду готов. И, надеюсь, мы сыграем с тобой ещё не в одном финале», — сказал 22-летний Алькарас, обращаясь к своему 24-летнему сопернику.

Янник Синнер.Синнер победил Алькараса в финале Итогового турнира АТР

Алькарас является победителем 24 турниров ATP. Он впервые в карьере играл в финале Итогового турнира.

Даниил Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге
Оже-Альяссим вошел в топ-5 рейтинга ATP
Синнер второй раз подряд выиграл домашний Итоговый турнир. Алькарас дал бой, но не взял ни сета
Синнер — о победе на Итоговом турнире: «Для меня нет лучшего завершения сезона»
Синнер стал первым теннисистом, выигравший два Итоговых турнира подряд без потери сета
Синнер повторил достижение Федерера, защитив титул на Итоговом турнире
