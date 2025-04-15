Алькарас: «Прямо сейчас есть 6-7 игроков, способных победить на турнирах»

2-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас считает, что на грунтовых турнирах на данный момент нет конкретного фаворита. По его мнению, на победу могут претендовать несколько игроков.

«Есть много теннисистов, которые могут произвести фурор на каждом турнире. Прямо сейчас есть 6-7 игроков, способных победить на турнирах. Я не хочу ставить себя фаворитом на грунте, вхожу в турниры с минимальными возможными ожиданиями. Хочу сосредоточиться на том, что важно для меня: выходить на корт и получать удовольствие. Если я проиграю, то проиграю, если выиграю, то выиграю. Не хочу строить никаких высоких ожиданий», — цитирует Алькараса Punto de Break.

13 апреля 21-летний испанец стал чемпионом грунтового турнира в Монте-Карло. В финале «мастерса» он в трех сетах победил итальянца Лоренцо Музетти (3:6, 6:1, 6:0).