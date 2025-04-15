Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

15 апреля, 16:13

Алькарас: «Прямо сейчас есть 6-7 игроков, способных победить на турнирах»

Алина Савинова
Telegram Дзен

2-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас считает, что на грунтовых турнирах на данный момент нет конкретного фаворита. По его мнению, на победу могут претендовать несколько игроков.

«Есть много теннисистов, которые могут произвести фурор на каждом турнире. Прямо сейчас есть 6-7 игроков, способных победить на турнирах. Я не хочу ставить себя фаворитом на грунте, вхожу в турниры с минимальными возможными ожиданиями. Хочу сосредоточиться на том, что важно для меня: выходить на корт и получать удовольствие. Если я проиграю, то проиграю, если выиграю, то выиграю. Не хочу строить никаких высоких ожиданий», — цитирует Алькараса Punto de Break.

13 апреля 21-летний испанец стал чемпионом грунтового турнира в Монте-Карло. В финале «мастерса» он в трех сетах победил итальянца Лоренцо Музетти (3:6, 6:1, 6:0).

Источник: Punto de Break
1
Карлос Алькарас
Читайте также
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
В ЮАР футболист умер во время матча
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Джокович заявил, что мог бы в будущем стать тренером Медведева
Джокович: «Я все еще чувствую желание играть, страсть к соревнованиям всегда при мне»
Жеребьевка в Мадриде: Рублев, Медведев и Андреева узнали первых соперников
Алькарас: «Я уезжаю из Барселоны с гордостью за то, что отдал все силы»
Рублев низко оценивает свои шансы защитить титул на «мастерсе» в Мадриде
Рублев: «Мне не знакомо чувство, когда выигрываешь титул и становишься первым в мире»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя