0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 07:53

Алькарас: «Завершить победой мои десять дней пребывания на турнире — здорово»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Алькарас победил со счетом 6:3, 6:2.

Испанец вернулся на первое место рейтинга ATP, обойдя Новака Джоковича.

«Для меня это многое значит. Вернуться на первое место — с ума сойти. Но лучше всего — это поднять трофей. Я люблю этот турнир. Мне нравится проводить здесь время, и, конечно, я влюбился в эту публику с первого раза. Завершить мои 10 дней пребывания на турнире таким образом — это здорово.

Победа в таких турнирах дает вам много уверенности. Я играл хорошо, но было сложно. Даниил не играл в свой лучший теннис, я это понимаю. Но я могу сказать, что счастлив тому, какую игру показал на этом турнире. С нетерпением жду начала турнира в Майами», — сказал испанец после игры.

Для Алькараса это второй титул в 2023 году. Медведев уступил в первом финале в 2023-м — ранее он выиграл три турнира.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев: «Простите, что не смог сделать финал интересным»

Алькарас возглавил рейтинг ATP, Медведев вернулся в топ-5