Алькарас: «Завершить победой мои десять дней пребывания на турнире — здорово»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Алькарас победил со счетом 6:3, 6:2.

Испанец вернулся на первое место рейтинга ATP, обойдя Новака Джоковича.

«Для меня это многое значит. Вернуться на первое место — с ума сойти. Но лучше всего — это поднять трофей. Я люблю этот турнир. Мне нравится проводить здесь время, и, конечно, я влюбился в эту публику с первого раза. Завершить мои 10 дней пребывания на турнире таким образом — это здорово.

Победа в таких турнирах дает вам много уверенности. Я играл хорошо, но было сложно. Даниил не играл в свой лучший теннис, я это понимаю. Но я могу сказать, что счастлив тому, какую игру показал на этом турнире. С нетерпением жду начала турнира в Майами», — сказал испанец после игры.

Для Алькараса это второй титул в 2023 году. Медведев уступил в первом финале в 2023-м — ранее он выиграл три турнира.