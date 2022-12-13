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13 декабря, 22:24

Алькарас — о подъеме в рейтинге: «Только кажется, что все прошло легко. На самом деле было непросто»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своем прорыве в сезоне-2022.

19-летний теннисист в этом году стал первой ракеткой мира. Он самый молодой лидер мирового рейтинга в истории среди мужчин.

«Нет-нет, это только кажется, что все прошло легко. На самом деле это было непросто. Я добился отличных результатов, но при этом я много работал каждый день. Так что все мои титулы — результат серьезной работы. Последние 20 лет «Большая четверка» выигрывала все крупнейшие турниры, теперь целая группа игроков имеет шансы на титул. Я рад, что так много игроков конкурируют на Топ-уровне», — приводит слова Алькараса The National.

В 2022 году Алькарас стал победителем пяти турниров ATP, в том числе Открытого чемпионата США.

Источник: The National
Теннис
Карлос Алькарас
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