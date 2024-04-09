Алькарас снялся с «мастерса» в Монте-Карло

Третья ракетка мира Карлос Алькарас снялся с турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло.

«Я до последней минуты пытался восстановиться после травмы правой руки, но это оказалось невозможным, и я не могу играть!» — написал испанец в соцсети.

Во втором круге турнира теннисист должен был сыграть с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Алькарас снимается с «мастерса» в Монте-Карло второй год подряд. Единственный раз 20-летний испанец принимал участие в «тысячнике» в 2022-м, уступив во втором круге Себастьяну Корде из США.