Испанский теннисист Кортес дисквалифицирован на 15 лет за участие в договорных матчах

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало испанского теннисиста Аарона Кортеса-Алькараса за участие в договорных матчах.

Бывшая 955-я ракетка мира отстранен на 15 лет после признания 35 нарушений Антикоррупционной программы тенниса (TACP).

«После тщательного расследования, проведенного ITIA и правоохранительными органами, Кортес признался в 35 нарушениях TACP в период с 2016 по 2018 год, включая подстраивание исхода соревнований, получение денег за подтасовку результатов, несообщение о коррупционных схемах. Он делал ставки на теннис и давал деньги официальным лицам турнира в обмен на wild card. Игрок был оштрафован на 75 000 долларов», — говорится в заявлении ITIA.

Сообщается, что 29-летний Кортес полностью сотрудничал с расследованием ITIA и принял наказание. Срок дисквалификации игрока начинается 27 марта 2024 года и заканчивается 26 марта 2039 года.

В течение срока дисквалификации испанцу запрещено играть, тренироваться и посещать теннисные соревнования ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federation Francaise de Tennis, Wimbledon и USTA) и любой национальной ассоциации.